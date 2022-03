Flucht nach Salzburg: Konzern rettet Kollegen aus der Ukraine

Der Techkonzern Qualcomm half seinen Mitarbeitern bei der Flucht aus der Ukraine. Untergebracht wurden sie in einem Hotel in der Stadt Salzburg.

Der amerikanische Halbleiterhersteller Qualcomm möchte mit virtuellen Realitäten den Markt erobern. Bis dato agiert er als Chipproduzent auf dem Weltmarkt und ist als Hardware-Produzent in vielen Marktführern enthalten. Damit das gelingt, investiert man in Start-ups, die sich mit virtuellen Realitäten beschäftigen und im Softwareentwicklungsbereich tätig sind. Im September 2021 hat der US-Technologiekonzern das Salzburger Start-up Wikitude aufgekauft. Im Dezember darauf folgte das Start-up Augmented Pixels mit Hauptsitz in der Ukraine. Nun rettet man die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen und bringt ...