Bad Hofgastein: Der Strom für die Seilbahn soll auf Solarbäumen wachsen

Die Gasteiner Bergbahnen wollen mit ihrem Projekt Vorreiter für die Nutzung von großen versiegelten Parkflächen sein.

Auf einer Reihe von Anlagen der Gasteiner Bergbahnen wurden bereits Photovoltaikanlagen errichtet. Aber das wird nicht reichen, wenn man den Großteil des Strombedarfs künftig selbst erzeugen will. Man müsste auch Grünflächen nutzen. Das wollen die Gasteiner vermeiden und präsentierten am Mittwoch eine Alternative, die sie als Pilotprojekt in Salzburg bezeichnen. Dabei werden keine neuen Flächen versiegelt.

Solarpark mit 65 "Solarbäumen"

Auf dem Parkplatz der 2018 neu gebauten Schlossalmbahn in Bad Hofgastein soll 2023 ein großer Solarpark ...