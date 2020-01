Alois Latini ist nach eigenen Angaben Wirt mit Leib und Seele. Nun hat der gebürtige Zell am Seer in der Linzergasse ein neues Lokal eröffnet.

Fast neun Monate war Alois Latini auf der Suche nach einem neuen Lokal. Der frühere Hotelbesitzer aus Zell am See ist nun fündig geworden. Der 61-Jährige übernimmt Marios Taverna in der Linzergasse gegenüber der Sebastianskirche.

Der Name des ...