Gigantische Gräser und große Pläne

Von Gärtner hat Reinhard Sperr auf Onlinehändler umgesattelt. Sein "Jumbogras" ist in Hobbygärten aber auch in Pferdestall und Kleintierkäfig gefragt.

Der elterliche Bauernhof nahe des Irrsees war Reinhard Sperr schon immer ein wenig zu klein. "Wirtschaftlich hätte sich die Landwirtschaft in der Größe nicht mehr betreiben lassen", sagt Sperr. Schon beim Studium an der FH in Langenlois sattelte er um - und studierte Gartenbau. "Als Landschaftsgärtner gab es damals gerade in der Nische für kleinere private Auftraggeber Chancen, weil sich erstmals auch normale Häuslbauer einen Profi für die Gestaltung ihres Gartens leisten wollten."

Zur Gestaltung privater Grünoasen kam 2008 der Verkauf von Pflanzen und Setzlingen über das Internet. Vor allem auf Energiepflanzen und Elefantengras hat sich Sperr spezialisiert. "Das war damals nicht nur als Zierpflanze und Sichtschutzhecke bei Hobbygärtnern beliebt, sondern auch bei Landwirten." Die hätten Elefantengras aber auch schnell wachsende Bäume wie Pappeln zur Energiegewinnung in Hackschnitzelanlagen angebaut. Am eigenen Hof begann Sperr Pappel-Stecklinge zu vermehren aber auch zugekaufte Pflanzensetzlinge online zu vertreiben.

Zwar habe die Energiegewinnung aus "Jumbogras" - den Namen hat sich Sperr mittlerweile schützen lassen - angesichts steigender Mengen an ohnehin anfallendem Schadholz nach Stürmen und Schneebruch an Bedeutung verloren, meint Sperr. Dafür habe sich ein neues Geschäftsfeld aufgetan. Elefantengras oder Riesen-Chinaschilf, das in der Fachsprache "Miscanthus Giganteus" heißt, sei als Einstreu und Mulch entdeckt worden. Seither vertreibt Sperr über seinen Onlinehandel nicht mehr nur Pflanzen, Wurzelballen und Setzlinge, sondern auch das verarbeitete Gras - ob als Einstreu gehäckselt oder in Form von Pellets, für den Pferdestall in großen Säcken oder den Kleintierkäfig fürs Meerschweinchen Zuhause in kleineren Schachteln. Gerade bei Privatkunden habe die Coronakrise einen Boom bewirkt. "Setzten wir im Onlinehandel davor 100.000 Euro um, sind es jetzt über 500.000 Euro." 90 Prozent verkauft man nach Deutschland, fast die Hälfte des Geschäfts läuft über die Plattform von Amazon.

"Als Einstreu hat Miscanthus den Vorteil, dass es nicht nur besonders gut saugt, sondern auch Gerüche gut bindet", sagt Sperr. Zudem werde es nicht gefressen, weil es bitter schmecke. Als Mulch sei das verhäckselte Jumbogras interessant, weil es nicht sauer ist und damit auch bei Rosen oder Blumen als Mulch verwendet werden könne. Auf 40 bis 50 Hektar würden Bauern heute für ihn vor allem im Bezirk Braunau Elefantengras anpflanzen, meint Sperr. Gerade für Nebenerwerbsbauern habe Miscanthus den Vorteil, dass es kaum Arbeit mache. Einmal wie bei einer Kartoffel-Setzmaschinen über Wurzelteile ausgepflanzt, wachse das Gras in den folgenden Jahren eigentlich von selbst. "Und das, ohne irgendeinen Dünger oder Pflanzenschutz zu brauchen." Geerntet wird Miscanthus im Frühjahr, wenn die Blätter abgefallen sind und nur noch die schilfähnlichen Rohre geschnitten werden. Ab Mai wachse es aus den Wurzeln wieder selbst, die abgefallenen Blätter würden als Dünger ausreichen.

Verhäckseln und zu Pellets verarbeiten lässt Sperr die Gräser in externen Anlagen, aber auch für Verpackung und Versand - die bisher meist bei den bäuerlichen Partnerbetrieben abgewickelt werden - brauche er dringend mehr Platz. Seit wenigen Wochen wird daher ein neues Firmengebäude für die "Jumbogras & Energiepflanzen GmbH" im Gewerbegebiet in Oberhofen errichtet. Rund eine Mill. Euro werde man insgesamt investieren. Die Lagerfläche - ein reiner Holzbau - soll noch heuer in Betrieb gehen. Das angrenzende Büro für die derzeit sieben Mitarbeiter soll nächstes Jahr fertig werden. Bei Energie und beim Auftanken des eigenen Elektro-Fuhrparks soll das Unternehmen durch Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpe jedenfalls autark sein.