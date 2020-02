Nach einem Beinaheunfall gibt ein Pistenraupenfahrer seinen Job auf, auch einer der Seilbahnchefs und der Gemeindearzt werfen das Handtuch. Die Gemeindepolitik soll den Konflikt lösen.

50 Zentimeter Neuschnee und schlechte Sicht herrschten kurz nach Weihnachten in Großarl, als ein Pistenraupenfahrer im Skigebiet den Funpark präparierte. Beim Blick in den Rückspiegel sah der Einheimische einen scheinbar leblosen Körper in seiner frisch gewalzten Spur liegen.

...