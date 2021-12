Großprojekt im Flachgau: ÖBB nehmen sich ein Jahr mehr Zeit

Bis vorigen Freitag sollten die ÖBB Verbesserungen für die Hochleistungsstrecke Köstendorf-Salzburg vorlegen. Daraus wurde nichts. Stattdessen hat das Ministerium die Frist bis Ende 2022 verlängert.

Was passiert mit mehr als zwei Millionen Kubikmetern Ausbruchmaterial, das beim Bau des geplanten 16,5 Kilometer langen Bahntunnels zwischen Köstendorf und Salzburg anfällt? Nach unerwartet vielen Funden des streng geschützten Schwarzen Grubenlaufkäfers im Projektgebiet ließen die ÖBB Anfang August durchklingen, dass es aus der vorgesehenen Deponierung in Karlsreith an der Grenze zwischen Köstendorf und Seekirchen nichts werden dürfte. Stattdessen sollte ein Abtransport des Materials mit der Bahn in den Fokus genommen werden. Das Verkehrsministerium gab den ÖBB für den Verbesserungsauftrag ...