Grundwasser kontaminiert: Salzburg Airport rechnet mit 35 Millionen Euro für Sanierung

Wie viel das Unternehmen stemmen muss, hängt vom Ausmaß der Förderungen ab. Bisher wurden fünf Millionen Euro zurückgestellt.

Der Salzburg Airport will in der zweiten Jahreshälfte erste Maßnahmen treffen, um die Altlast im Untergrund zu sanieren. Wie berichtet, sind sogenannte PFAS-Substanzen (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) in das Grundwasser gesickert. Diese stammen aus mittlerweile nicht mehr verwendetem Löschschaum der Betriebsfeuerwehr. Die Kontamination wurde in einem 3,5 Kilometer langen Bereich nachgewiesen.

Fest steht: Die Beseitigung der Umweltschäden wird ins Geld gehen. "Die beste und praktikabelste Sanierungsmethode bewegt sich in einem geschätzten Kostenrahmen von rund 35 Millionen Euro", heißt ...