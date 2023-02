Fluglärm sorgt erneut für Turbulenzen mit Bayern: Söder soll es richten

Das Verkehrsgeschehen am Salzburg Airport nähert sich wieder dem Vorkrisen-Niveau. Mit den vielen Flugzeugen kommt auch der Ärger über deren Lärm zurück. Die bayerischen Nachbargemeinden fordern weniger Flüge über Freilassing - und hoffen auf Schützenhilfe des Ministerpräsidenten.

Die Luftfahrt befindet sich nach der Coronapandemie auf Erholungskurs. Das zeichnet sich nicht nur in den Zahlen des Flughafen-Geschäftsjahres 2022 ab. Das Wiedererstarken ist auch unüberhörbar. Insbesondere an den reisestärksten Tagen des Jahres am vergangenen und am kommenden Samstag, an denen jeweils 200 Starts und Landungen abgewickelt werden, müssen Anrainerinnen und Anrainer mit deutlich höherer Lärmbelastung rechnen.

Mit der Rückkehr zum Vor-Corona-Niveau keimt ein beinahe vergessener Streit wieder auf: jener zwischen Bayern und ...