Hochleistungsstrecke zwischen Köstendorf und Salzburg: ÖBB starten neuen Anlauf

Zwei Deponiestandorte wurden zugunsten des Artenschutzes verworfen. Ein Abtransport des Materials mit der Bahn brächte Vor- und Nachteile.

Die ÖBB haben am Dienstag eine Kehrtwende in den Planungen für die 21,3 Kilometer lange Hochleistungsstrecke zwischen Köstendorf und Salzburg vollzogen. Genauer gesagt bei den Überlegungen, wohin mehr als zwei Millionen Kubikmeter Ausbruchmaterial, die beim Bau des 16,5 Kilometer langen Flachgautunnels anfallen, zur Endlagerung gebracht werden. Wie berichtet, müssen die ÖBB ihre Pläne für die Errichtung einer Deponie in der Nähe des geplanten Ostportals im Grenzgebiet zwischen Köstendorf und Seekirchen fallen lassen - wegen des Vorkommens teils streng geschützter Tierarten.

...