Hop-on, Hop-off: Bekannte Bustour führt erstmals von der Stadt nach Hallein

Seit vier Jahren bemüht sich Hallein um die weltweit bekannten Touristenbusse. Jetzt ist eine Tour von der Stadt Salzburg in die Halleiner Altstadt und weiter nach Bayern fixiert.

Hop-on, Hop-off, das Prinzip kennt wohl jeder: Busse, die in allen Metropolen der Welt unterwegs sind, um Touristen allerlei Sehenswürdigkeiten kompakt zu präsentieren. Aus- und einsteigen kann man, wo immer es einem gerade gefällt - wohlwissend, wann der nächste Bus zur Weiter- oder Rückfahrt kommt. In der Stadt Salzburg sind die Busse seit vielen Jahren im Einsatz, jetzt dockt die Stadt Hallein an. Tourismuschef Rainer Candido spricht von "einem wichtigen Baustein zur Aufwertung Halleins".

Vom historischen Hallein zum ...