Hotels: Aufsperren erst Mitte Jänner?

Dieses Szenario könnte einem Lockdown Nr. 3 im Februar vorbeugen, hoffen manche. In Salzburg hat man Weihnachten aber noch nicht abgeschrieben.

Der zweite Lockdown in Österreich gilt bis inklusive 6. Dezember. Doch ob und welche Branchen am 7. Dezember wieder öffnen dürfen, ist höchst ungewiss. Damit ist auch unklar, wann die Wintersaison in Salzburg startet und zu welchem Zeitpunkt die Hotels wieder aufsperren.

Mittwochnachmittag gab es dazu ein Treffen des Fachverbands Hotellerie in Wien. Mehrere Szenarien wurden besprochen. Doch vor allem die beiden westlichen Bundesländer Tirol und Vorarlberg hätten sich dafür ausgesprochen, erst Mitte Jänner wieder zu öffnen, um ...