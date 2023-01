Immer mehr Wirtshäuser in Salzburg stehen leer

Die Gäste kommen, aber das Personal - und zunehmend auch die Wirte - fehlen. Auch der Hofwirt in Seekirchen sucht einen neuen Pächter.

Der Hofwirt in Seekirchen wird am Donnerstag ein Tagesordnungspunkt bei der Sitzung der Gemeindevorstehung werden, denn: Die R&A Gastro GmbH habe zu Jahresbeginn den Pachtvertrag gekündigt, sagt Bürgermeister Konrad Pieringer (ÖVP). Die Kündigungsfrist betrage sechs Monate, es sei das Ziel, bis dahin eine geordnete Übergabe an einen Nachfolger über die Bühne zu bringen. Was er nicht wolle, sei ein längerer Leerstand, sagt Pieringer.

Die R&A Gastro GmbH ist der bereits dritte Pächter, wobei der erste noch vor der ...