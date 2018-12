Immobiliendeal in Salzburg: Gössl verkauft Gwandhaus an Rehrl-Platz-Besitzer

Trachtenpionier Gössl hat sein Gwandhaus in Morzg verkauft. Er sucht einen größeren Standort, bleibt aber Mieter im Haus. Käufer Thomas Hofer will 2019 den Rehrlplatz verbauen.

Knalleffekt in der Immobilienbranche: Trachtenmoden-Hersteller Gerhard Gössl verkauft sein teils denkmalgeschütztes Gwandhaus in Salzburg-Morzg. Neuer Eigentümer des neobarocken Gebäudekomplexes ist Thomas Hofer. Der 44-jährige Stadt-Salzburger ist Immobilienentwickler, spezialisiert auf die Sanierung von Gründerzeithäusern und Eigentümer des Bauträgers planquadr.at.

Hintergrund des Deals ist, dass Gössl den Verkaufserlös teilweise in eine Expansion investieren wolle, erklärt Juniorchef Maximilian Gössl: "Wir haben kürzlich unser 38. Trachtengeschäft eröffnet; einen Franchisenehmer in Baden bei Wien. Wir wollen aber weiter expandieren. Daher wird uns das Gebäude mittelfristig zu klein." Ziel sei, in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Zahl der Filialen und Franchise-Partner um rund 30 zu erhöhen. Im Zuge dieses Ausbaus sollen Betrieb, Verwaltung und Logistik in einer neuen Firmenzentrale gebündelt werden. Erster Schritt sei die Integration des derzeitigen Lagers in Bergheim mit über 1000 m22 und acht Mitarbeitern. "Zusätzlich bauen wir unseren Onlinehandel aus", sagt der studierte Betriebswirt und Philosoph. Auch der Aufbau eines hauseigenen Fotostudios werde überlegt. Weiters sei geplant, zu den bestehenden 50 Mitarbeitern in der Verwaltung weiteres Personal aufzunehmen, sagt Gössl.