"Jackpot" lässt Salzburger IT-Firma rasant wachsen

Die IT-Firma Consileon aus der Stadt Salzburg arbeitet an Übernahmen und sucht Personal. Hintergrund ist ein riesiger Auftrag vom Bund.

Die Digitalisierung öffentlicher Behörden beschäftigt seit Corona das ganze Land. Wie gelingt es, Daten verschiedener Behörden so zu bündeln, dass sie aktuell, transparent und richtig sind? Wie wird es möglich, Transferzahlungen an die Bürger sozial treffsicher statt mit der Gießkanne an alle auszuzahlen? Welche Leistungen können Bürger digital erledigen, statt wie bisher aufs Amt gehen zu müssen? Bei solchen Fragen - und noch vielen mehr - mischt seit Kurzem eine Salzburger Firma kräftig mit. Der IT-Dienstleister und Berater Consileon, der ...