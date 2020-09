Joseph Brot erwägt eine Expansion in die Mozartstadt

Der Mann war am Dienstag in offizieller Mission in Salzburg. "Guten Tag. Brot. Joseph Brot", hat er sich vorgestellt. Hinter dieser Firma verbirgt sich der Weinviertler Josef Weghaupt. Er mischt seit Jahren den Backwarenmarkt in Wien mit seiner Brotmanufaktur in Burgschleinitz auf. Begonnen hat er vor zehn Jahren als Ein-Mann-Betrieb. Heute beschäftigt er 200 Mitarbeiter. 80 backen Brot, der Rest ist auf seine sechs Filialen in Wien und im Waldviertel verteilt (drei davon mit Bistro).

Den Gedanken, sanft ...