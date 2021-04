Julia Gehmacher: Daheim in der Judengasse

Eine Familie, acht Geschäfte. An der Spitze mischt die 23-jährige Julia Gehmacher mit.

"Sie ist vielleicht nicht die spezielle Gasse wie die Getreidegasse. Sie wirkt ein bisschen vergessen, aber sie hat das Potenzial, die Salzburger anzuziehen." Das sagt Julia Gehmacher über die Judengasse, gleichermaßen ihre neue "Wirkungsstätte".

Denn die Traditionsfamilie Gehmacher mit ihrem Hauptgeschäft für Wohnaccessoires am Alten Markt hat die Corona-Pandemie genutzt, um zu expandieren - eben nicht in Richtung der weltbekannten Getreidegasse, sondern in Richtung der etwas im Schatten stehenden Judengasse. "Es hat mich erschreckt, wie schnell sich dort ...