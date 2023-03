Kampf der Schoko-Giganten um die Mozartkugel

Mit "Mozart Koogles by Julius Meinl" bekommt die "echte Mozartkugel" des US-Konzerns Mondelez Konkurrenz - vom eigenen Hersteller.

Angekündigt hat man eine Mozart-Revolution: Mit "Mozart Koogles by House of Julius Meinl" will Julius Meinl V. mit seiner rumänischen Schoko-Gruppe Heidi Chocolat (KEX-Gruppe) den Klassiker Mozartkugel neu interpretieren - neben der klassischen Geschmacksrichtung Nougat auch in "Coffee" oder "Tropical Lychee". Hergestellt wird die neue Mozartkugel-Konkurrenz in Salzburg, von der Salzburg Schokolade in Grödig, wie ein Sprecher von Heidi Chocolat bestätigt. Die Meinl-Tochter, die in Österreich zunächst mit der Übernahme der Niemetz-Schwedenbombe von sich reden machte, hat im Vorjahr auch ...