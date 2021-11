Liftbetrieb im Lockdown - Salzburger Skigebiete stehen auf der Bremse

Skifahren im Lockdown ist möglich. Ohne Urlaubsgäste bleibt es aber meist beim Teilbetrieb. Und: Heuer wird es Take-away bei Skihütten geben.

Eine Kehrtwende brachte die neue Covid-19-Notmaßnahmenverordnung des Bundes am Sonntagabend für die Skigebiete. Denn ursprünglich war man davon ausgegangen, dass der Lockdown auch das vorläufige Aus für den Skibetrieb bedeutet. "Zu unserer Überraschung ist das nun nicht so", sagt Gletscherbahnen-Kaprun-Direktor Norbert Karlsböck. "Für uns war das wie ein Salto rückwärts", betont er. Um schon am Montag einen Skibetrieb bieten zu können, war es zu spät. Aber am Dienstag geht es weiter - allerdings in einem eingeschränkten Betrieb. ...