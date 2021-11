Ski fahren im Coronawinter - Zahl der Unfälle auch in Salzburg stark gesunken

Strenger Lockdown einerseits, offene Skilifte andererseits - das passt für viele nicht zusammen. Denn einerseits sollen die Spitäler entlastet werden, andererseits nehme man viele Pistenopfer in Kauf, lauten Vorwürfe. Was geben die Zahlen nach den Erfahrungen aus dem ersten vollen Coronawinter her?

SN/Stefanie Schenker Notarzthubschrauber im Einsatz bei Skiunfall.