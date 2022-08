Mattsee: Mitarbeiterinnen mit Schuhgröße 37,5 gesucht

Bei Paul Green in Mattsee werden bis heute Schuhe gefertigt. Die neuen Chefs setzen auf alte Werte, die nun wieder in Mode sind.

Im Archiv des Unternehmens riecht es nicht nach Papier. Denn in den deckenhoch gefüllten Regalen des Mattseer Damenschuhproduzenten Paul Green stapeln sich keine Bücher, sondern Leisten. Es sind Abertausend Modelle von Frauenfüßen, und neue kommen stetig hinzu. Schuhe entstehen hier von der Skizze bis zum fertigen Produkt: Einen Raum weiter werden am PC die digitalen Versionen gezeichnet. In der Produktionshalle werden Lederteile ausgestanzt, von Hand zusammengenäht, Sohlen gehämmert und Spitzen gezwickt. "140 Arbeitsschritte stecken in jedem Schuh", erklärt Produktionsleiter Eugen ...