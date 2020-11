Mittersill: Blizzard stellt Skiproduktion wegen Coronakrise vorerst ein

Die Skifabrik Mittersill in Blizzard wird Ende November wegen der Coronakrise ihre Produktion vorerst einstellen. Bis Ende Februar ist Kurzarbeit in dem Unternehmen geplant.

Geschäftsführer Helmut Exenberger begründete die Maßnahmen im ORF-Salzburg-Interview am Montagmorgen mit der stark gesunkenen Nachfrage. Blizzard habe im Jahresschnitt an die 400.000 Paar Ski erzeugt, heuer werden es ein Viertel weniger sein.

Exenberger: "Jetzt geht es de facto darum die letzten Paar an Skier noch zeitgerecht auszuliefern. Wir werden dann mit Ende November den Produktionsbetrieb einstellen, danach erst einmal Urlaub konsumieren und anschließend mit zirka 20. Dezember bis Ende Februar in eine Kurzarbeitsperiode gehen, in der wir ab Mitte Jänner eine drei-Tage-Woche haben werden."

Blizzard beschäftigt derzeit 220 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde 1945 von Anton Arnsteiner (1925-2013) gegründet. In der Hochblüte der Firma in den 1970er- und 80er-Jahren fanden dort bis zu 700 Menschen Arbeit. 1995 schlitterte Blizzard in den Konkurs. Heute ist Blizzard Ski Teil der internationalen Tecnica Group.

Quelle: SN