Wie die Skiproduzenten auf die Corona-Krise reagieren

Blizzard macht Produktionsstopp - Atomic und Fischer gehen anderen Weg. Starke Nachfrage bei Langlauf- und Tourenskiern.

Vorübergehende Produktionseinstellung ab Anfang Dezember, danach Urlaubsabbau der Mitarbeiter und bis Februar Kurzarbeit: Was der Pinzgauer Skihersteller Blizzard angekündigt hat, ist bei den heimischen Skiherstellern derzeit nicht die Regel. Wenngleich Fischer-Ski-Geschäftsführer Franz Föttinger zugibt: "Vom Timing her ist das, was Blizzard jetzt tut, nicht so schlecht gewählt." In der aktuellen Jahreszeit befinde sich die Branche im sogenannten Blindflug, was so viel heißt wie: Das aktuelle Produktionsjahr ist eigentlich abgeschlossen, und die neuen Bestellungen für den Winter 2021/22 werden erst ab ...