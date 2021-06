Nächtlicher Cyberangriff legt die SalzburgMilch lahm

Unbekannte haben alle Passwörter im IT-System der SalzburgMilch verändert. "Nichts geht mehr. Die Täter haben bei uns das Kommando übernommen", heißt es. Das Landeskriminalamt Salzburg ist eingeschaltet.

Cyberkriminelle haben einen Angriff auf die SalzburgMilch in Salzburg-Itzling gestartet. Dadurch ist es zu einem Totalausfall aller IT-Systeme gekommen. Davon betroffen sind sämtliche Bereiche wie die E-Mail-Kommunikation, die Produktion und die Logistik. Auch Bestellungen gehen nicht mehr ein. Das Landeskriminalamt Salzburg wurde eingeschaltet. Es ist nicht der erste Cyberangriff auf ein Unternehmen in Salzburg: Betroffen waren unter anderem auch schon die Emco GmbH in Hallein und die Palfinger AG in Bergheim.



