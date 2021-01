Neuer Coronatest aus Anif: Kleine Scheibe gibt tiefe Einblicke

Neue Tests können auch Informationen über den Verlauf einer Coronaerkrankung geben. Produziert wird ein Teil davon bei Stratec Consumables in Anif.

Die Scheibe in CD-Größe sieht nicht besonders spektakulär aus. Das Spannende ist mit freiem Auge nicht sichtbar, sondern nur mit Hightechgeräten: Es sei ein Coronatest, der nicht nur anzeige, ob jemand covidpositiv sei, sondern Medizinern durch die Analyse von Biomarkern mehr Informationen zum Patienten gebe, verspricht der Hersteller. So könne besser vorhergesagt werden, wie schwer der Verlauf einer Coronaerkrankung voraussichtlich sein werde. Entwickelt wurde die alternative Testmethode namens SIMOA vom amerikanischen Technologieunternehmen Quanterix - gemeinsam mit Stratec Consumables in Anif. ...