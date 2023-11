Neueröffnung in der Stadt Salzburg: Sie bringen moderne Asiaküche in die Altstadt

In der Steingasse hat ein neues Restaurant eröffnet. Das Paar hinter Amidaa Sushi bietet moderne Kreationen des asiatischen Klassikers. Für das Konzept gibt es auch schon Zukunftspläne.

Dass sie sich kennenlernen und irgendwann in Salzburg Fuß fassen würden, hatten Leo Duc Hong und Kelly Nguyen so nicht geplant. "Ich habe in München und Leo in Linz gewohnt. Da dachten wir uns, Salzburg ist genau die Mitte", erzählt die 37-Jährige. Sie haben vor Kurzem ein neues Restaurant eröffnet: "Amidaa Sushi" ist nach "Ebisu Sushi" in Linz ihr zweites Lokal. Für Salzburg wollten sie aber ein neues Konzept auf die Beine stellen.

Sushi gibt es nicht nur mit Fisch

In der Steingasse bieten die beiden in modernem Ambiente hauptsächlich Sushi-Variationen an. Serviert werden sie auf Platten zwischen dampfendem Trockeneis. "Viele glauben, dass Sushi nur aus rohem Fisch besteht. Dem ist aber nicht so", sagt Duc Hong, der das Sushi-Handwerk selbst erlernt hat. So gibt es die asiatischen Rollen beispielsweise mit gebratenem Fleisch, gekochtem Ei oder mit gegrilltem Lachs. Auch vegane und vegetarische Sushi-Fans kommen auf ihre Kosten.

Das moderne Konzept kommt aus Großstädten

Für seinen gastronomischen Werdegang bekam das Paar anfangs Unterstützung von einem Freund aus Deutschland, der bereits ein ähnliches Sushi-Konzept anbot. Die moderne Auslegung funktioniere in vielen Großstädten bereits sehr gut, erklärt das Paar mit vietnamesischen Wurzeln: "Wir waren viel in Städten wie London oder Singapur unterwegs. Uns ist aufgefallen, dass so ein Lokal in Salzburg fehlt." Auch die Karte haben die beiden Besitzer mit Sushi-Variationen wie etwa "I Love Mozart" oder "Salzburg City" auf die Mozartstadt ausgelegt.

Gutes Sushi braucht richtiges Personal

Bis jetzt treffe ihr Konzept auf positive Resonanz. Eröffnet hat Amidaa Sushi vor circa zwei Monaten - auf Google gibt es aktuell nur Fünf-Stern-Bewertungen (Stand November 2023). "Wir nehmen auch viele Reservierungen entgegen", erzählt Nguyen. Langfristig soll es im besten Fall nicht bei einem Standort in Salzburg bleiben. Das Paar sieht sich bereits nach einem zweiten, kleineren Lokal um. Dort möchte es eine To-go-Alternative anbieten. Weil Duc Hong bei der Sushi-Zubereitung alle Schritte selbst übernimmt, will er davor das nötige Wissen weitergeben. "Gutes Sushi zuzubereiten, ist nicht einfach. Da braucht man das richtige Personal", so der Besitzer.