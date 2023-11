Halleiner Stadtkrug am Ende: Pächter schlittert in die Insolvenz

An einer der prominentesten Adressen der Halleiner Altstadt hätte der Stadtkrug ein neues Zuhause finden sollen. Kurz vor der Fertigstellung stand die Baustelle am Frank-Haus aber wieder still. Nun ist die Betreibergesellschaft des Bauherrn und Stadtkrug-Wirts David Bogner, die BVD Gastro GmbH, offiziell in Konkurs.

BILD: SN/SW/PETRY Der Stadtkrug braucht nun neue Pächter, das Frank-Haus einen Masseverwalter.