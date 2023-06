ÖBB müssen Flächen in Köstendorf für Tunnelbau ablösen

Der Bund stellt für die Grundablöse im Flachgau 100 Millionen Euro bereit. .

Das neue Konzept für die Hochleistungsstrecke zwischen Köstendorf und Salzburg steht. Das gaben die ÖBB-Projektleiter Christian Höss und Martin Rettenbacher bekannt. Wegen Funden des Schwarzen Grubenlaufkäfers waren umfangreiche Umplanungen notwendig. Zunächst soll die Anknüpfung Köstendorfs an die bestehende Bahnstrecke erfolgen. Dann wird der Flachgautunnel im Untergrund bis Elixhausen gebaut, bevor der letzte Abschnitt bis in die Stadt Salzburg erschlossen wird. Diese Woche werden betroffene Gemeinden in Dialogforen informiert.

Für den Köstendorfer Bürgermeister Wolfgang Wagner (ÖVP) gilt es nun unter anderem, den Flächenverbrauch zu klären. Sechs Objekte in Köstendorf und zwei in Kasern müssen abgelöst werden, zudem mehrere landwirtschaftliche Flächen, die zur Umsiedelung für Pflanzen- und Tierarten genutzt werden. Dafür hat der Bund nun ein Budget von insgesamt 100 Millionen Euro für das Projekt freigegeben. Mit einigen Eigentümern hat man sich laut ÖBB bereits geeinigt. Wie viel Fläche konkret gebraucht wird, könne man derzeit noch nicht sagen: "Planungen und Gespräche laufen", heißt es von den Projektleitern. Bürgermeister Wagner sagt: "Es ist ein zweischneidiges Schwert. Wir wissen, die Bahn kommt. Aber man muss die Sorgen der Anrainer auch verstehen. Ich versuche die Interessen der Bürgerinnen und Bürger so gut wie möglich zu vertreten."

So hat sich die Gemeinde Köstendorf auch gegen eine Deponie für das Ausbruchmaterial vor Ort ausgesprochen. Das Material, das beim Bau des etwa 16 Kilometer langen Tunnels entsteht, soll nun täglich in bis zu sieben Zügen abtransportiert und in bestehende Deponien verladen werden. "Abgefahren wird primär nachts, weil tagsüber kaum Trassen frei sind", sagt Rettenbacher. Das Projekt soll bis Jahresende eingereicht werden. Der Baustart ist im Jahr 2027 geplant.