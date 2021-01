Pensionierungswelle: ÖBB suchen in Salzburg 95 neue Mitarbeiter

Während die Zahl der Arbeitslosen weiter steigt, haben die ÖBB heuer in Salzburg fast 100 offene Jobs. Frauen, Quereinsteiger und Ältere sind willkommen.

Während viele Unternehmen krisenbedingt Stellen abbauen müssen, suchen die ÖBB 2021 allein in Salzburg 95 neue Mitarbeiter. Auslöser für die Personaloffensive sind laut ÖBB-Pressesprecher Robert Mosser die anstehenden Pensionierungen: "Der Generationenwechsel ist voll im Gange. Wir nehmen heuer in der Region jeweils über 30 Fahrdienstleiter und Verschieber auf." Zudem suche man acht Triebfahrzeugführer sowie Wagenmeister und Mitarbeiter im Service- und Kontrollteam in den Zügen. Österreichweit werden bei den Bundesbahnen, die 41.100 Mitarbeiter beschäftigen, in den nächsten Jahren sogar rund 10.000 ...