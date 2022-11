Pensionisten sollen Personalnot in Salzburg schmälern

Der Mangel an Arbeitskräften ist eklatant. Zur Lösung könnten Pensionisten beitragen, die ins Arbeitsleben zurückkehren.

14 Tage ist es her - als Wolfdietrich Braz seine reguläre Alterspension angetreten hat. An diesem Montagvormittag sitzt der Pädagoge noch immer im Direktorenzimmer einer Neuen Mittelschule in der Salzburger Plainstraße. "Ich wurde aufgrund des eklatanten Lehrkräftemangels um Verlängerung gebeten und arbeite als Direktor weiter", sagt der 65-Jährige. Ein Sondervertrag der Bildungsdirektion regle seine Tätigkeit. Angestrebt habe er das nicht - aber auf die Pension hin geschielt habe er auch nie. Jedenfalls bis zum Februar möchte er ...