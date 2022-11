Die Industrie macht sich für mehr Frauen in Vollzeit stark

Die Industrie macht sich immer lauter zur Verbündeten der Frauen in der Arbeitswelt. Es geht längst nicht mehr nur um die fatalen Mängel im Kinderbetreuungsnetz.

Lange war der Ruf nach Gleichberechtigung der Frau den Frauen vorbehalten. Sie prangern die systemische Ungleichheit gerade in der Wirtschaft an, denn noch immer verdienen Frauen für die gleiche Arbeit um 17 Prozent weniger. Jetzt macht sich die Industrie immer lauter zu ihrem Verbündeten. Im Bemühen, den Arbeitskräftemangel auszumerzen, spielen Frauen (neben den Älteren) eine Schlüsselrolle. Die Beschäftigungsquote der Frauen von 68 Prozent ist ausbaufähig, und ihr Anteil an Teilzeitkräften ist extrem hoch. Jede zweite Frau arbeitet Teilzeit, bei jenen ...