Salzburger Forscherin möchte Krebs heilen

Salzburg ist bekannt für seine Schönheit. Nicht für die medizinische Grundlagenforschung. Eine Biochemikerin und ihr Team möchten, dass sich das ändert.

Es ist ein kleines Labor im dritten Stock der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni Salzburg, in dem Nicole Meisner-Kober forscht. Hochkomplex ist die Materie - einfacher die Zieldefinition: "Meine Forschung soll dazu beitragen, dass Patienten auf natürlichem Wege geholfen wird - mithilfe von Wirkstoffen, die auf Mechanismen beruhen, die die Natur über Jahrmillionen Evolution ausgeklügelt hat." Die Wissenschafterin hält die Stiftungsprofessur für Chemische Biologie und biologische Wirkstoffe an der Universität Salzburg. Der Name ihrer Forschungsgruppe: Extracellular Vesicles and RNA Drugs. Einfach ...