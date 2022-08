Preise für Pellets sind außer Kontrolle: Kunden hamstern wie einst das Klopapier

Viele Händler nehmen keine Bestellungen für Pellets mehr an. Kunden beginnen zu hamstern. Entspannung könnte der Herbst bringen.

Kein fossiler Brennstoff, geringe Umweltbelastung, Nutzung eines nachwachsenden, heimischen Rohstoffs, krisensicher und hohe Ersparnisse gegenüber Heizöl - diese Argumente haben Andreas Seidl aus Golling überzeugt, als er in eine Pelletsheizung investierte. "Nun hat sich die Preisgestaltung aber dramatisch verändert", klagt Seidl. Im vergangenen Sommer habe er noch 220 Euro für eine Tonne bezahlt - in diesem Jahr waren 426 Euro fällig. Ein sattes Plus von 93 Prozent. Obendrauf ist der Pensionist mit langen Lieferzeiten konfrontiert. "Diese Preiskalkulation ist nicht nachvollziehbar."

...