Radeln und Wandern sind weiter gefragt

In der Heimat eher unbekannt, in Europa die Nummer eins: Die Eurofun Touristik in Obertrum, die Rad- und Wanderreisen veranstaltet, ist auch für heuer optimistisch.

SN/eurofun-touristik Feuerrote Tourenräder von KTM sind ein Markenzeichen des Radreiseveranstalters Eurofun Touristik aus Obertrum. Das Bild zeigt eine Gruppe am Riegsee in der Nähe von Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) in Bayern auf dem Weg zum Gardasee.