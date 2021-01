Reiseunternehmen in Obertrum: Dem Trend zum Radeln und Wandern voraus

Seit 30 Jahren bietet Eurofun Touristik in Obertrum Aktivreisen an und hofft auch heuer trotz aller Unwägbarkeiten auf eine gute Saison.

Die Reisebranche ist mit am härtesten von der Coronakrise betroffen. Auch für die Eurofun Touristik GmbH mit ihrer Zentrale in einem ehemaligen Bauernhof in Obertrum war 2020 ein extrem herausforderndes Jahr, wie Geschäftsführerin Verena Sonnenberg berichtet.

"Im Frühling war alles ungewiss. Wir waren schließlich froh, dass Reisen stattfinden konnten. Urlaub daheim war das Thema. In Österreich, Deutschland und Norditalien konnten wir kurzfristig losstarten und unsere Mitarbeiter blieben verfügbar", so Sonnenberg.

Mit den Marken Eurobike, Eurohike und ...