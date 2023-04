Salzburg verliert in 20 bis 30 Jahren Skigebiete unter 1300 Metern

Laut Geosphere-Meteorologin Claudia Riedl wird das Skifahren dort nur mehr in einzelnen Wintern möglich sein. Profiskifahrer Julian Schütter berichtet schon jetzt von großen Problemen durch den Klimawandel.

Auch wenn es in den vergangenen Tagen viel Niederschlag gab: Der Winter 2022/2023 war deutlich schneeärmer als der langjährige Durchschnitt. Das zeigten auch die langjährigen Beobachtungen am Arthurhaus, sagt Geosphere-Meteorologin Claudia Riedl. "Wir haben dort die ganze Zeit am Minimum entlang gekratzt. Nur im Februar war die Schneelage durchschnittlich." Im März war man laut Messungen dort am Tiefstwert, erst jetzt sei die Schneelage dort knapp unter dem langjährigen Mittel. "Der Winter war zu schneearm und zu warm", sagt Riedl.

