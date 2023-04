Skigebiet Gaißau-Hintersee: Gemeinden zittern um die Zukunft

Der Masseverwalter gibt sich bedeckt, doch hinter den Kulissen brodelt die Gerüchteküche. Welches Angebot den Zuschlag erhält, soll sich offenbar Ende April entscheiden.

Der Doppelsessellift auf der Gaißauer Seite des Skigebiets wurde 1970 errichtet und muss in den kommenden Jahren erneuert werden, weil die Konzession ausläuft.

Das Skigebiet Gaißau-Hintersee steht am Scheideweg. Wie Recherchen der "Flachgauer Nachrichten" ergaben, will Masseverwalter Wolfgang Hochsteger bis Ende April entscheiden, welches der vorliegenden Angebote den Zuschlag für den Kauf der Talstation und der Lifte erhält. Hochsteger hält sich im SN-Gespräch bedeckt: "Es ist alles offen, die Gespräche werden in alle Richtungen geführt. Es gibt noch keine Entscheidungsmöglichkeit."

Dem Vernehmen nach soll es neben dem Angebot der Bietergemeinschaft des Krispler Holzunternehmers Andreas Schnaitmann und der Gemeinde Krispl über 450.000 ...