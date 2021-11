Salzburger Altstadtkaufleute öffnen am Sonntag die Ladentüren

Siebzehn Händler in der Altstadt sperren am Sonntag auf, um einen Teil ihres Weihnachtsumsatzes zu retten. Rechtlich ein riskantes Vorhaben.

Noch einmal ein umsatzstarkes Wochenende, bevor es am Montag für viele Unternehmer in der Salzburger Altstadt wieder heißt: "Wir liefern und ermöglichen eine kontaktlose Abholung." Die Nerven bei den Altstadt-Kaufleuten liegen blank, und durch die vollen Lager kurz vor dem Weihnachtsgeschäft lassen sich die Unternehmer zu neuen Aktionen hinreißen.

So kam wohl auch diese Idee der "Unternehmer mit Herz"-Vereinigung zustande: eine Öffnung am Sonntag vor dem Lockdown. "Wir machen ein Viertel unseres Jahresumsatzes in der Weihnachtszeit", sagt Alexander ...