Salzburger Hoteliers: "Man soll sich nicht unterkriegen lassen"

Ob am Wolfgangsee, in Anif oder am Tauern: Hoteliers schwanken seit Monaten zwischen Optimismus und Frustration. Ein Stimmungsbild.

Gerda Hollweger vom gleichnamigen Viersternehotel in St. Gilgen am Wolfgangsee versucht sich in Optimismus, wenn sie sagt: "Wir sind startklar, könnten schon morgen aufsperren, wenn es erlaubt wäre." Noch befinden sich ihre 20 Mitarbeiter in Kurzarbeit, doch die monatelange Sperre hat im Wirtschaftsgefüge tiefe Spuren hinterlassen. "Ohne eigene finanzielle Reserven würden wir das nicht durchstehen. Wir sind schon seit dem 3. November zugesperrt und von der Regierung kommen in regelmäßigen Abständen immer nur kleine Zuckerl mit der Möglichkeit, dann und ...