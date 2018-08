Salzburger Kurhotel in Insolvenz geschlittert

Über das Kurhotel Vollererhof in Puch wurde am Montag ein Konkursverfahren eröffnet. Die Passiva werden mit rund drei Millionen Euro beziffert.

Am Montag gab der Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) bekannt, dass über das Vermögen der Vollererhof Hotel GmbH in Puch ein Konkursverfahren über Gläubigerantrag eröffnet wurde. Passiva in der Höhe von rund drei Millionen Euro stehen im Raum. Zu den Aktiva gehören offene Forderungen, Anlage- sowie Umlaufvermögen, Sparguthaben, sieben Fahrzeuge sowie ein gewerbliches Grundstück und eine Landwirtschaft. Das Kurhotel der 4-Sterne-Kategorie sowie Kuranstalt samt Ambulatorium ist in dritter Generation der Familie Scheck.

Der KSV1870 stellt fest, dass er in der kurzen Zeit die Daten noch nicht überprüfen konnte.

Quelle: SN