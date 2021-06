Salzburger Lokalbahn: Das Ministerium prüft die fachliche Kompetenz in der Führungsriege

Notwendige Ausbildungen sollen fehlen. Die SPÖ fordert Antworten von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Die Salzburg AG will sich "aus datenschutzrechtlichen Bedenken" nicht äußern.

Ein Zwischenfall auf der Salzburger Lokalbahn hat die SPÖ veranlasst, Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) mit einer dringlichen Anfrage zu konfrontieren. Infolge einer Störung sei es zu großen Verspätungen gekommen. Ein Schienenersatzverkehr sei erst verspätet eingerichtet worden. "Das Personal vor Ort beklagt mangelnde Wartung, fehlende Ersatzteile, unzureichende Kompetenz der Führungskräfte und unzumutbaren Spardruck als Ursache dieser Entwicklung", heißt es in der SPÖ-Anfrage.

Wobei die fachliche Kompetenz der Führungskräfte in den Reihen der zur Salzburg AG gehörenden Bahn nicht nur landespolitisch von Interesse ist, sondern auch das Verkehrsministerium beschäftigt. "Im vergangenen Jahr wurden in einem Schreiben an die Oberste Eisenbahnbehörde Vorwürfe gegenüber den Salzburger Lokalbahnen erhoben. Diese Informationen werden aktuell durch die Behörde geprüft, zu diesem Zwecke wurden auch weitere Dokumente von dem Unternehmen angefordert", heißt es auf Anfrage. In diesem Zusammenhang würden auch sicherheitstechnische Abläufe überprüft. Dem Vernehmen nach sollen zwei Personen Gegenstand der Untersuchungen sein - und mitunter entsprechende Ausbildungen nachliefern müssen.

Die Salzburg AG will sich "aus datenschutzrechtlichen Bedenken" nicht äußern. SPÖ-Verkehrssprecherin Sabine Klausner gibt sich damit nicht zufrieden. Sie hat eine zweite dringliche Anfrage an Schnöll gestellt. "Das gehört hinterfragt. Da geht es auch um die Sicherheit im Eisenbahnbetrieb", meint Klausner.