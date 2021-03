Salzburger Lokalbahn: Zweite Etappe beim zweigleisigen Ausbau geplant

Ab 2027 soll in beiden Fahrtrichtungen ein durchgehender 15-Minuten-Takt angeboten werden können.

In die Bestandsstrecke der Salzburger Lokalbahn im Flachgau fließen in den kommenden Jahren 146 Millionen Euro. Neben den Neubauten der Bahnhöfe in Bürmoos, Bergheim und Itzling sind zwei zweigleisige Abschnitte geplant, um einen dichteren Takt zu ermöglichen. Derzeit führt die Salzburg AG Gespräche mit 28 Grundbesitzern im Flachgau.

Mit dem Ausbau soll zumindest in Lastrichtung - das heißt im Pendlerfrühverkehr in Richtung Stadt Salzburg, am Abend auswärts - ein durchgängiger 15-Minuten-Takt angeboten werden können. Dafür sollen in den ...