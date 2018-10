Salzburger Seilbahner erteilen dem Einsatz von "Snomax" eine Absage

"Wir müssen die Finger von diesem Zeug lassen."

In Salzburg wird zur Kunstschneeproduktion weiterhin nur "Wasser und Luft" verwendet. Zusätze wie "Snomax" sind verpönt. Das betonten die Liftbetreiber beim Jahrestag der Branche in St. Johann. "Snomax" ist ein Protein, eine Art Gefrierhelfer. Es wird dem Schneiwasser beigemengt. Laut Hersteller ist es voll biologisch abbaubar und gibt Kunstschnee bis zu 45 Prozent mehr Volumen. In Tirol flammte im Sommer eine heftige Diskussion zu diesem Thema auf. Das Landesverwaltungsgericht hatte Seefelds Bürgermeister, einem Seilbahner, die "Snomax"-Verwendung erlaubt. Folge: ein politisches Donnerwetter. Der Seefelder zog zurück. NR Franz Hörl, Sprecher der Österreichischen Seilbahnen, bestärkt die Salzburger: "Es wäre eine fatale Botschaft. Wir müssen die Finger von diesem Zeug lassen."