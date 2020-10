Skigebiet Gaißau-Hintersee: Jetzt fehlt nur noch der Schnee

Eine große Hürde ist genommen, aber Zurücklehnen ist keine Option: Bis zum Saisonstart wartet noch jede Menge Arbeit auf die Lifteigentümer.

Die Nachricht hat am Donnerstag in kürzester Zeit weite Kreise gezogen, sogar im Ausland: Die neuen Eigentümer des Skigebiets Gaißau-Hintersee haben sich mit den noch ausständigen Grundbesitzern geeinigt, am Mittwoch wurde der letzte Vertrag unterschrieben. Der Hinterseer Hotelier Albert Ebner erhielt kurz nach der ersten Meldung auf der Homepage der "Salzburger Nachrichten" einen Anruf: "Ein Gast aus Deutschland hat bei mir gebucht, sechs Minuten nachdem die erste Meldung draußen war. Da wusste ich noch gar nichts von der Einigung." Man ...