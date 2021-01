Es ist Mode geworden, die Seilbahnen bei jeder Gelegenheit an den Pranger zu stellen. Vor allem von jenen, die mit dem Wintersport nichts am Hut haben, und dort, wo man nicht wirtschaftlich von den Seilbahnen abhängig ist.

Aber die Seilbahnen verlagern ihre Tätigkeit nicht in Billiglohnländer oder ihre Firmenadresse in Steueroasen. Und sie nehmen in der Coronakrise ihre Verantwortung wahr und halten den Betrieb aufrecht, obwohl es nicht wirtschaftlich ist. Das ist eine Freude für alle, die den ...