Ein guter Zeitpunkt, um aus der Teilzeitfalle zu kommen

Ein erfreuliches Bild: Die Arbeitslosenquote in Salzburg ist mit 3,7 Prozent so gering wie zuletzt vor 31 Jahren. Ein guter Zeitpunkt, um mit der Evolution am Arbeitsmarkt zu beginnen. Frauen werden nämlich noch immer daran gehindert, aus der Teilzeitfalle zu kommen. Auf sie wartet vor allem eines: die geringe Pension. Zwar mag das Familieneinkommen auch im hochpreisigen Salzburg großteils ausreichend sein. Die Frage ist jedoch: Was ist, wenn die familiäre Konstellation nicht hält? Dann rutschen Frauen schnell in die Armut ab. Diese Zeilen sollen kein Plädoyer sein, die Erziehung der Kinder möglichst schnell auszulagern. Sie sollen ein Plädoyer für modernes Unternehmertum und eine moderne Gesellschaft sein. Frauen müssen die Möglichkeit haben, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen. Wie das gelingt? Mit qualitativen Betreuungseinrichtungen, die länger geöffnet halten. Mit Unternehmen, die eigene Betreuungseinrichtungen anbieten und obendrauf flexible Arbeitszeitlösungen. Eines ist klar: Mütter, die Kinder frühzeitig in eine Betreuungseinrichtung geben, sind keine Rabenmütter. Gute Erziehung lässt sich quantitativ nicht messen. Geförderte Kleinkinder haben es später leichter. Betreuungseinrichtungen sind auch Förderstätten. Die politischen Töne um das Thema sind nun durchaus positiv. Es geht aber um mehr als ein Wahlzuckerl.