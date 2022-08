Turbine kommt verspätet: Almkanal-Kraftwerk soll Anfang 2023 Strom liefern

Derzeit wird an der Verlegung des Neutorarms gearbeitet, im September soll mit dem Bau des Krafthauses begonnen werden. Die Inbetriebnahme dürfte sich etwas verzögern.

Am Almkanal entlang der Leopoldskronstraße, wo sich Müllner- und Neutorarm trennen, ist eine mehrere Meter tiefe Baugrube entstanden. Dieser Tage werde der neue Kanal für die Anbindung des Neutorarms an das künftige Kraftwerk Sinnhub errichtet, sagt Franz Kok, Obmann des Vereins Ökostrombörse Salzburg, der hinter dem Projekt steckt. Eine besorgte Anrainerin erkundigt sich bei einer Baustellenbesichtigung am Donnerstag, ob durch den Betrieb mit mehr Lärm zu rechnen sein wird. "Es wird weniger laut rauschen als bisher", beruhigt Kok. Zudem solle ...