Untersbergbahn: Zwei neue Bergewagen für den Notfall

Die Untersbergbahn präsentiert sich im neuen Kleid: von der Talstation bis zu den Gondeln. Jetzt erfolgt der letzte Akt der Modernisierung.

In den vergangenen Jahren sind Millionen in die Untersbergbahn geflossen. Das reichte von der Sanierung der Tal- und der Bergstation über die Erneuerung der Stützen bis zu neuen Gondeln. Jetzt erfolgt der letzte Akt in der Modernisierung der Bahn, die 1961 eröffnet worden war: Die Untersbergbahn erhält zwei Bergefahrzeuge. Die Kosten betragen rund 1,6 Millionen Euro.

"Die Investition erfolgt schon in Hinblick auf die Neukonzessionierung der Bahn", sagt Geschäftsführer Winfried Wagner. Diese soll auf 25 Jahre erfolgen.

...