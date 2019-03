Die SalzburgMilch hat um eine Aufstockung der Milchmengen für Lamprechtshausen angesucht - von 120 auf 300 Millionen Kilogramm pro Jahr. Die UVP-Verhandlung findet am 25. Juni statt.

Im Juli 2014 öffnete die Käserei der SalzburgMilch in Lamprechtshausen ihre Pforten. Seither wird im Werk Jahr für Jahr mehr Milch verarbeitet. Schon jetzt ist absehbar: Im Jahr 2020 stößt die SalzburgMilch mit der Produktion in der Käserei an eine ...