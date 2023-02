Vermieten auf Airbnb: Trotz neuer Härte blüht das Geschäft weiter

Die Gesetze in Salzburg sind mittlerweile so streng, dass fast jeder zweite Antrag in der Stadt in einer Betriebseinstellung mündet. Trotzdem tummeln sich viele Gastgeber ohne Registrierungsnummer auf der Plattform.

SN/Ralf - stock.adobe.com Strenge Gesetze schränken die Möglichkeit der touristischen Vermietung von Wohnungen über Airbnb und andere Plattformen in Salzburg massiv ein.