"Ehrliche" Sauerteigbrote, handverarbeitet in vielen Stunden: das ist die Philosophie von Joseph Brot. Ein Waldviertler Bio-Bäcker erobert die Mozartstadt.

Als 28-Jähriger gründete der Waldviertler Josef Weghaupt die Marke Joseph Brot. Heute ist er 40 und betreibt neben seiner Brotmanufaktur im Waldviertel mehrere Filialen in Wien. Seine erste Außenstelle außerhalb der Hauptstadt ist gleichzeitig sein mittlerweile achter Standort.

Er hat ihn Mitte Dezember in der Salzburger Münzgasse eröffnet. Zwölf Mitarbeiter zählt das Team.

Was macht das Joseph Brot besonders? Es gibt außer Kneter und Ofen keine Maschinen. Das meiste wird per Hand verarbeitet. An sogenannten Tafeln ...